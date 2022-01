"Multa pure a chi non fa il booster": chi pagherà e come far ricorso (Di sabato 8 gennaio 2022) Over 50 no vax e senza booster: ecco a chi verrà comminata la Multa di 100 euro in base al decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale Leggi su ilgiornale (Di sabato 8 gennaio 2022) Over 50 no vax e senza: ecco a chi verrà comminata ladi 100 euro in base al decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Advertising

maggy_rancura : @AlfioKrancic pure loro dovranno pagare 100 euro di multa se non completeranno il ciclo vaccinale più richiamo entr… - StefaniaVaselli : RT @ThomasE26847666: Governo dei pazzi...ho dimenticato tutto,cosa si puo fare in zona gialla rossa verde booo il mio cervello e andato in… - MusicNews81 : Chi è quel turista fesso che viene in #Italia per farsi vaccinare per poter visitare i luoghi più belli del mondo e… - patrizi98471293 : @GuidoCrosetto @GPDP_IT @CorteCost QUINDI PURE AI FRATELLINI IMMIGRATI LA MULTA A LEGGE È UGUALE PE TUTTI ?????????? - MariaAl28960990 : @petergomezblog @fattoquotidiano Quindi, per questi criminali, andrebbe fatta una multa più elevata? Ci si dovrebbe… -