LIVE Snowboard | PGS Scuol 2022 in DIRETTA | March e Felicetti volano ai quarti!

(Di sabato 8 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:03 Claudia Riegler deve inchinarsi a Carolin Langenhost, eliminata la migliore delle qualificazioni! 15:01 La prima semifinalista è Julie Zogg, eliminata Sofiya Nadyrshina, che era una delle favorite oggi. 15:00 Tocca subito alle donne! 14:58 L’ultimo atleta a qualificarsi ai quarti è Dario Caviezel. 14:57 Tutto facile per Stefan Baumeister, eliminato Victor Wild. 14:55 Niente da fare per Daniele Bagozza, l’ultimo azzurro impegnato si è dovuto arrendere ad Alexander Payer. 14:53 Il leader di Coppa del Mondo Sangho Lee ha sofferto, ma è riuscito a battere di otto centesimi Zan Kosir. 14:52 Alla grande anche Mirko! L’azzurro ha superato di sedici centesimi Tim Mastnak, che in mattinata si era qualificato con il primo tempo! 14:51 E’ subito il momento di Mirko ...

Si sono concluse in quel di Scuol (Svizzera) le qualificazioni per il PGS valido per la Coppa del Mondo di snowboard parallelo. Sono ben cinque gli azzurri che andranno a giocarsi il podio nelle fasi ...