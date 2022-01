Lazio, Acerbi tra infortunio e mercato: i dettagli (Di sabato 8 gennaio 2022) Lunedì controlli per Acerbi dopo l’infortunio contro l’Empoli. E intanto spuntano voci per il mercato di giugno Lunedì sarà tempo di visite mediche per Acerbi per capire l’entità del suo infortunio rimediato nella sfida contro l’Empoli. Il timore per Sarri e la Lazio sarebbe quello di perdere il centrale per 30-40 giorni. Non solo l’infortunio, anche mercato perché si parla di lui in uscita con il Milan che avrebbe fatto più di un pensiero per giugno. A riferirlo La Repubblica. CONTINUA SU Lazio NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 gennaio 2022) Lunedì controlli perdopo l’contro l’Empoli. E intanto spuntano voci per ildi giugno Lunedì sarà tempo di visite mediche perper capire l’entità del suorimediato nella sfida contro l’Empoli. Il timore per Sarri e lasarebbe quello di perdere il centrale per 30-40 giorni. Non solo l’, ancheperché si parla di lui in uscita con il Milan che avrebbe fatto più di un pensiero per giugno. A riferirlo La Repubblica. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

deulofeism0 : RT @Maldi___: In tutto ciò alla Lazio manca Acerbi e Freuler salta la prossima, Atalanta-Inter - Dario81415894 : RT @Maldi___: In tutto ciò alla Lazio manca Acerbi e Freuler salta la prossima, Atalanta-Inter - CalcioNews24 : #Acerbi tra infortunio e mercato ?? - lucacohen : RT @Maldi___: In tutto ciò alla Lazio manca Acerbi e Freuler salta la prossima, Atalanta-Inter - EEagle00 : 8 gennaio, domani Inter-Lazio, Acerbi out, nessuna trattativa concreta per un difensore centrale. Benissimo. -