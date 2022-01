Juventus, attaccante in caduta libera: crollano le sue quotazioni, ecco chi ci guadagna (Di sabato 8 gennaio 2022) La Juventus è alla ricerca di una punta ma ha molti dubbi su un giocatore che, fino a poco giorni fa, sembrava il preferito dei bianconeri. Getty ImagesIl pareggio contro il Napoli, nella prima gara del nuovo anno, ha confermato i limiti della Juventus dal punto di vista offensivo; tante le occasioni creare senza, però, riuscire a trovare il modo di ottenere i tre punti. L’uno a uno finale, contro una squadra ridotta al minimo a causa delle numerose assenze, è stata una gigantesca occasione persa nella corsa a quel quarto posto sempre più lontano, complica la gara in meno dell’Atalanta. La società bianconera sta cercando di risolvere il problema già in questa sessione di mercato anche se non è semplice portare a Torino un numero nove di valore. Juventus Napoli, quanto nervosismo: anche Allegri ha perso la testa Calciomercato ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 8 gennaio 2022) Laè alla ricerca di una punta ma ha molti dubbi su un giocatore che, fino a poco giorni fa, sembrava il preferito dei bianconeri. Getty ImagesIl pareggio contro il Napoli, nella prima gara del nuovo anno, ha confermato i limiti delladal punto di vista offensivo; tante le occasioni creare senza, però, riuscire a trovare il modo di ottenere i tre punti. L’uno a uno finale, contro una squadra ridotta al minimo a causa delle numerose assenze, è stata una gigantesca occasione persa nella corsa a quel quarto posto sempre più lontano, complica la gara in meno dell’Atalanta. La società bianconera sta cercando di risolvere il problema già in questa sessione di mercato anche se non è semplice portare a Torino un numero nove di valore.Napoli, quanto nervosismo: anche Allegri ha perso la testa Calciomercato ...

Advertising

pauloflorenz : RT @pauloflorenz: 38 MILIONI per #Kean !! Basta solo questo per qualificare la nostra dirigenza!! Senza soldi con problemi di bilancio e b… - Matte14217511 : RT @pauloflorenz: 38 MILIONI per #Kean !! Basta solo questo per qualificare la nostra dirigenza!! Senza soldi con problemi di bilancio e b… - Vitorallo79 : @tuttosport Per segnare ci vuole un attaccante chi l'attaccante della Juventus ? - IvanErn62756977 : @MarcelloChirico @FCBarcelona_es @PSG_inside Ma possibile che la Juventus non riesca a prendere un altro attaccante. - CozzAndrea : RT @serieAnews_com: ??? @Carloalvino : 'La #Juventus ha contattato #Insigne, con un'offerta migliore rispetto a quella del #Napoli. L'attacc… -