Inter | Zanetti | «Giochiamo un gran calcio | vogliamo difendere lo scudetto»

(Di sabato 8 gennaio 2022) Il vice presidente dell’ha parlato degli obiettivi stagionali del club Javier, vice presidente dell’, ha parlato ai canali ufficiali della Lega Serie A. GIOCO – «La squadra esprime uned è merito del mister e dei ragazzi che lo seguono. La squadra si sente forte e ha unde mentalità. Sanno di doverquanto conquistato lo scorso anno. Tutti si sentono coinvolti e questo è importante per chi hadi obiettivi come noi. Il campionato è equilibrato, oltre noi ci sono altre squadre che vogliono vincere. Noiil titolo e lo stiamo dimostrando partita dopo partita. Milan, Napoli e Atalanta sono vicine e penso che sarà cosi fino ...

Advertising

Inter : ? | #InterLazio ??? 10 maggio 2014 ?? L'ultima partita a San Siro di Javier Zanetti ? Chi è l'ex che ha segnato l… - VivInterNews : RT @internewsit: Zanetti: «L'Inter di Inzaghi si sente forte! Vogliamo difendere il titolo» - - ilinterista88 : RT @Inter: ? | #InterLazio ??? 10 maggio 2014 ?? L'ultima partita a San Siro di Javier Zanetti ? Chi è l'ex che ha segnato l'ultimo gol d… - internewsit : Zanetti: «L'Inter di Inzaghi si sente forte! Vogliamo difendere il titolo» - - cla_dallacqua : RT @Inter: ? | #InterLazio ??? 10 maggio 2014 ?? L'ultima partita a San Siro di Javier Zanetti ? Chi è l'ex che ha segnato l'ultimo gol d… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Zanetti

. MILAN (4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Bakayoko;... Può tirare il coniglio dal cilindroINTER - LAZIO domenica ore 20:45(3 - 5 - 2): Handanovic; ......le proprie ambizioni di scudetto e ora vuole mettere ulteriore pressione ai cugini dell', ... Per i lagunari non sarà facile, ma è anche vero che il Venezia di Paoloha già messo diverse ...Milan di scena in laguna dopo il successo con la Roma: per il Venezia è la prima gara del 2022. Tutto su formazioni e diretta tv e streaming.Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Milan. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da trivenetogoal.it: “A Salerno ci era stato detto ...