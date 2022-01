I Santi di Sabato 8 Gennaio 2022 (Di sabato 8 gennaio 2022) San LORENZO GIUSTINIANI Vescovo Venezia, luglio 1381 – 8 Gennaio 1456Fu il primo patriarca di Venezia. Di nobilissima famiglia, era nato nel 1381; a 23 anni, rinunciando agli agi, si unì ad ad altri chierici, che poi furono riconosciuti come Canonici secolari di San Giorgio (dall’isola sulla quale vivevano). Sacerdote nel 1407, nel 1409 divenne priore, non rinunciando, però, alla questua e alla scrittura, producendo opere di ogni genere, sia destinate ai “dotti” che al popolo. Nel 1433 fu nominato vescovo di Castello, cioè pastore di Venezia e nel…www.Santiebeati.it/dettaglio/34500 Sant’ APOLLINARE DI GERAPOLI Vescovo www.Santiebeati.it/dettaglio/36610 Santi TEOFILO ED ELLADIO Martiri www.Santiebeati.it/dettaglio/36620 Santi LUCIANO, MASSIMIANO E GIULIANO Martiri di Beauvais † ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 gennaio 2022) San LORENZO GIUSTINIANI Vescovo Venezia, luglio 1381 – 81456Fu il primo patriarca di Venezia. Di nobilissima famiglia, era nato nel 1381; a 23 anni, rinunciando agli agi, si unì ad ad altri chierici, che poi furono riconosciuti come Canonici secolari di San Giorgio (dall’isola sulla quale vivevano). Sacerdote nel 1407, nel 1409 divenne priore, non rinunciando, però, alla questua e alla scrittura, producendo opere di ogni genere, sia destinate ai “dotti” che al popolo. Nel 1433 fu nominato vescovo di Castello, cioè pastore di Venezia e nel…www.ebeati.it/dettaglio/34500 Sant’ APOLLINARE DI GERAPOLI Vescovo www.ebeati.it/dettaglio/36610TEOFILO ED ELLADIO Martiri www.ebeati.it/dettaglio/36620LUCIANO, MASSIMIANO E GIULIANO Martiri di Beauvais † ...

