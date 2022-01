Dakar 2022: niente più penalità per De Villers (Di sabato 8 gennaio 2022) Colpo di scena alla Dakar 2022: Ginel De Villers si vede revocata la penalità. Il sudafricano aveva subito la stangata di ben cinque ore aggiunte sul tempo finale, dopo che ha investito una seconda moto nel corso della quinta tappa. Tuttavia, la Toyota ha presentato ricorso per questa storia, ed alla fine la Federazione internazionale ha dato loro ragione. Con queste nuove disposizioni, De Villers ritorna al quarto posto nella classifica generale, staccato di soli 51? dal compagno di squadra Nasser Al Attiyah. Dakar 2022: perché hanno revocato la penalità a De Villers? Nel corso di questa Dakar, De Villers ha investito accidentalmente due moto. La prima è stata quella del cileno Zumaran, nel ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 8 gennaio 2022) Colpo di scena alla: Ginel Desi vede revocata la. Il sudafricano aveva subito la stangata di ben cinque ore aggiunte sul tempo finale, dopo che ha investito una seconda moto nel corso della quinta tappa. Tuttavia, la Toyota ha presentato ricorso per questa storia, ed alla fine la Federazione internazionale ha dato loro ragione. Con queste nuove disposizioni, Deritorna al quarto posto nella classifica generale, staccato di soli 51? dal compagno di squadra Nasser Al Attiyah.: perché hanno revocato laa De? Nel corso di questa, Deha investito accidentalmente due moto. La prima è stata quella del cileno Zumaran, nel ...

