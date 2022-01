Conte s'è accorto che Di Maio vuole fargli le scarpe. Capolinea grillino (Di sabato 8 gennaio 2022) “Dopo il Quirinale farò chiarezza nel M5s una volte per tutte. Altrimenti…”. Giuseppe Conte non usa la parola resa dei conti, ma il senso è quello. L’ex premier è alla guida dell’aereo più pazzo del mondo. In grado di avere doppie e triple posizioni su tutto (ieri è stata la volta di Beppe Grillo e dell’elogio del modello cinese contro l’obbligo vaccinale). Il caos è fisiologico in un partito che conta ancora una decina di No vax (giorni fa il deputato M5s Gabriele Lorenzoni in assemblea ha detto che “la pandemia è uno stato mentale”). Tuttavia qualcosa sta cambiando. Conte inizia ad avere più di un sospetto sul fatto che dietro al caos ci sia proprio Luigi Di Maio, il felpato ministro degli Esteri, tutto relazioni e frequentazioni trasversali. Fra i due i rapporti sono “inesistenti”, raccontano tre fonti diverse interpellate dal ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 8 gennaio 2022) “Dopo il Quirinale farò chiarezza nel M5s una volte per tutte. Altrimenti…”. Giuseppenon usa la parola resa dei conti, ma il senso è quello. L’ex premier è alla guida dell’aereo più pazzo del mondo. In grado di avere doppie e triple posizioni su tutto (ieri è stata la volta di Beppe Grillo e dell’elogio del modello cinese contro l’obbligo vaccinale). Il caos è fisiologico in un partito che conta ancora una decina di No vax (giorni fa il deputato M5s Gabriele Lorenzoni in assemblea ha detto che “la pandemia è uno stato mentale”). Tuttavia qualcosa sta cambiando.inizia ad avere più di un sospetto sul fatto che dietro al caos ci sia proprio Luigi Di, il felpato ministro degli Esteri, tutto relazioni e frequentazioni trasversali. Fra i due i rapporti sono “inesistenti”, raccontano tre fonti diverse interpellate dal ...

