“Beneficenza” furbetta fuori dal centro commerciale | arriva Staffelli di Striscia

(Di sabato 8 gennaio 2022) Orio al Serio. Dopo una serie di segnalazioni di clienti insospettiti, Valeriodila notizia è andato a OrioCenter per verificare la correttezza di alcune persone che raccoglievano denaro, pare, per. E infatti non era così. Di fronte alle promesse di raccogliere fondi per bambini e famiglie disagiate con l’autorizzazione della direzione del, molti bergamaschi nei giorni scorsi hanno donato soldi, da cinque euro in su.ha interpellato prima il vice direttore di OrioCenter Alessandro Biella, il quale ha spiegato invece che nessuno era stato autorizzato a chiedere denaro. Poi l’inviato ha chiesto lumi ai due malfattori, i quali hanno prima ammesso di intascarsi quanto raccolto, infine si sono dati alla fuga. GUARDA IL VIDEO ...