Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 7 gennaio 2022

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 7 gennaio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la puntata di The Voice Senior ha totalizzato in media 3904 spettatori (18.78% di share); su Canale5 la puntata del reality show Grande Fratello VIP ha avuto in media 3459 spettatori (20.99%). Il film I Mercenari 2 su Italia1 ha ottenuto 1169 spettatori (5.05%); su Rai2 l'episodio della serie tv The Good Doctor 1184 spettatori (4.85%) e quello della serie The Resident 920 (4.11%); il film L'Ufficiale e la Spia su Rai3 ha conquistato 1097 spettatori (4.96%). Su Rete4 il film Io speriamo che me la cavo ha interessato 1218 spettatori (5.47%) e su La7 il ...

