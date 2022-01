"Arrestate per i No Vax". Il pugno di ferro di Duterte (Di sabato 8 gennaio 2022) Il presidente filippino Duterte ha deciso pesanti restrizioni ai danni dei non vaccinati per provare a frenare la crescita dei contagi Leggi su ilgiornale (Di sabato 8 gennaio 2022) Il presidente filippinoha deciso pesanti restrizioni ai danni dei non vaccinati per provare a frenare la crescita dei contagi

Advertising

fattoquotidiano : “Figli costretti a disertare la scuola per pregare”: arrestate 5 donne a Bolzano, fanno parte della chiesa-setta de… - GiuseppeTalami : RT @ErmesAntonucci: Tra il 1991 e il 2020 circa 30 mila persone in Italia sono state arrestate per poi essere assolte o prosciolte. Quasi m… - suxzap : RT @chil_q: ?? ????? 37 persone facenti parte di un gruppo dedito allo sfruttamento sessuale di minori sono state arrestate e 10 vittime libe… - cammisa_massimo : RT @chil_q: ?? ????? 37 persone facenti parte di un gruppo dedito allo sfruttamento sessuale di minori sono state arrestate e 10 vittime libe… - JohnVincis : RT @chil_q: ?? ????? 37 persone facenti parte di un gruppo dedito allo sfruttamento sessuale di minori sono state arrestate e 10 vittime libe… -