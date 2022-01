Aggressione di Capodanno in pazza a Milano: le parole della 19enne e le terribili immagini (Di sabato 8 gennaio 2022) Adocchiate, accerchiate, molestate. Si erano allontanate dal resto della comitiva per andare in bagno, sole e vulnerabili, distanti da chi le potesse proteggere; perché purtroppo in Italia, alla soglia del 2022, è ancora necessario per una donna farsi accompagnare di notte da qualcuno, amico, marito, fidanzato o padre poco importa, basta che sia “maschio”, per non fare brutte esperienze. Nel caos generale dei festeggiamenti tra alcool e botti, vietati per giunta causa Covid, di Capodanno, un branco di trenta ragazzini ha cercato di aggredire una 19enne fuori sede ed una sua amica, venute per festeggiare a Milano l’inizio del nuovo anno. Peccato che un video abbia ripreso tutta la squallida scena, ponendo fine alla festa, per la seconda volta. Prima che la giovane ragazza col piumino scarlatto venisse, ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 8 gennaio 2022) Adocchiate, accerchiate, molestate. Si erano allontanate dal restocomitiva per andare in bagno, sole e vulnerabili, distanti da chi le potesse proteggere; perché purtroppo in Italia, alla soglia del 2022, è ancora necessario per una donna farsi accompagnare di notte da qualcuno, amico, marito, fidanzato o padre poco importa, basta che sia “maschio”, per non fare brutte esperienze. Nel caos generale dei festeggiamenti tra alcool e botti, vietati per giunta causa Covid, di, un branco di trenta ragazzini ha cercato di aggredire unafuori sede ed una sua amica, venute per festeggiare al’inizio del nuovo anno. Peccato che un video abbia ripreso tutta la squallida scena, ponendo fine alla festa, per la seconda volta. Prima che la giovane ragazza col piumino scarlatto venisse, ...

