Vite di passaggio (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dire cose ambigue e fare cose prive di senso, ma che prima – poco prima – sembravano averne molto. Succede in particolare agli uomini o meglio ai maschi, verso i quarant’anni o poco oltre. Si perde l’equilibrio e l’elasticità soprattutto in amore, nell’amore che viene prima delle decisioni e delle affermazioni. Tutto si restringe e diventa fragile e duro, si va fuori giri. Si ascolta con malinconia il rumore sordo del pallone contro il muro calciato dal ragazzino che non si può più essere, si intravede la bellezza giovane dei vent’anni che non si hanno più e con i grilli ancora in testa dell’amore e del coraggio da fine estate si perde la partita con l’età adulta a cui si appartiene, pur non volendolo. Dire crisi di mezza età è facile, forse anche giusto, ma non è affatto preciso. Dire che la realtà è scadente come Fabietto di E’ stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino è invece più ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dire cose ambigue e fare cose prive di senso, ma che prima – poco prima – sembravano averne molto. Succede in particolare agli uomini o meglio ai maschi, verso i quarant’anni o poco oltre. Si perde l’equilibrio e l’elasticità soprattutto in amore, nell’amore che viene prima delle decisioni e delle affermazioni. Tutto si restringe e diventa fragile e duro, si va fuori giri. Si ascolta con malinconia il rumore sordo del pallone contro il muro calciato dal ragazzino che non si può più essere, si intravede la bellezza giovane dei vent’anni che non si hanno più e con i grilli ancora in testa dell’amore e del coraggio da fine estate si perde la partita con l’età adulta a cui si appartiene, pur non volendolo. Dire crisi di mezza età è facile, forse anche giusto, ma non è affatto preciso. Dire che la realtà è scadente come Fabietto di E’ stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino è invece più ...

