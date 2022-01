Serie A, è stato Lotito a guidare la linea oltranzista che voleva i Primavera in campo nel nuovo protocollo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ieri la Lega Serie A ha ufficializzato il nuovo protocollo che dovrebbe consentire di arrivare a fine stagione senza rinvii di partite per Covid. Per giocare, basterà avere a disposizione 13 giocatori non contagiati, tra cui un portiere. E nel conteggio potranno rientrare anche i Primavera nati entro il 31 dicembre 2003. Nel Consiglio di Lega che lo ha deciso, scrive Repubblica, c’era chi ha proposto di far giocare solo i professionisti, ma alla fine ha prevalso la linea oltranzista sostenuta da Lotito. “In Lega c’era chi chiedeva di contare solo chi ha un contratto professionistico, ma alla fine ha prevalso la linea oltranzista. Sostenuta dal presidente laziale Lotito e criticata dal patron del Toro Cairo”. I club che ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ieri la LegaA ha ufficializzato ilche dovrebbe consentire di arrivare a fine stagione senza rinvii di partite per Covid. Per giocare, basterà avere a disposizione 13 giocatori non contagiati, tra cui un portiere. E nel conteggio potranno rientrare anche inati entro il 31 dicembre 2003. Nel Consiglio di Lega che lo ha deciso, scrive Repubblica, c’era chi ha proposto di far giocare solo i professionisti, ma alla fine ha prevalso lasostenuta da. “In Lega c’era chi chiedeva di contare solo chi ha un contratto professionistico, ma alla fine ha prevalso la. Sostenuta dal presidente lazialee criticata dal patron del Toro Cairo”. I club che ...

