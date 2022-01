Rrahmani, Lobotka e Zielinski a rischio: prevista una sanzione amministrativa (Di venerdì 7 gennaio 2022) La Gazzetta dello Sport – . Nessun problema, invece, sotto il punto di vista sportivo. Come … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 7 gennaio 2022) La Gazzetta dello Sport – . Nessun problema, invece, sotto il punto di vista sportivo. Come … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sportface2016 : +++#Napoli: la #Asl di #Napoli2 mette in quarantena #Zielinski, #Rrahmani e #Lobotka ma sono già partiti per Torino+++ #JuventusNapoli - sportface2016 : +++Il #Napoli manda in campo da titolari #Rrahmani, #Lobotka e #Zielinski nonostante la quarantena imposta dall'… - capuanogio : L'ASL Torino su #Zielinski, #Lobotka e #Rrahmani: 'Se c'è un provvedimento, va rispettato. Quindi i tre giocatori c… - volpe_peppe : RT @salv_amoroso: Secondo l'edizione odierna de Il Mattino, la #Juventus sta valutando di fare ricorso per la gara disputata ieri sera cont… - ArmandoCapone : RT @capuanogio: La quarantena? Niente di serio. Così il #Napoli ha cambiato idea sul protocollo del calcio disconosciuto nell'ottobre del 2… -