Rapporto sostiene che la criminalità cripto ha fatto danni da 14mrd$ nel 2021 (Di venerdì 7 gennaio 2022) I risultati pubblicati da Chainalysis mostrano che attualmente ci sono più di 10 miliardi di dollari di denaro illecito (per lo più rubato) nei portafogli cripto Un nuovo Rapporto della piattaforma di dati blockchain Chainalysis ha rivelato che il crimine che coinvolge le criptovalute lo scorso anno ha raggiunto il massimo storico di 14 miliardi di dollari. Questa cifra è quasi il doppio della somma (7,8 miliardi di dollari) registrata nel 2020. Questa impennata di fondi persi a causa di attività fraudolente è stata, tuttavia, principalmente attribuita alla crescita dei mercati delle criptovalute. I mercati hanno visto i volumi delle transazioni aumentare di oltre il 550% per raggiungere i 15,8 trilioni di dollari. La somma di 14 miliardi di dollari persi rappresenta solo una semplice cifra dello 0,15% di tutte le ... Leggi su coinlist.me (Di venerdì 7 gennaio 2022) I risultati pubblicati da Chainalysis mostrano che attualmente ci sono più di 10 miliardi di dollari di denaro illecito (per lo più rubato) nei portafogliUn nuovodella piattaforma di dati blockchain Chainalysis ha rivelato che il crimine che coinvolge levalute lo scorso anno ha raggiunto il massimo storico di 14 miliardi di dollari. Questa cifra è quasi il doppio della somma (7,8 miliardi di dollari) registrata nel 2020. Questa impennata di fondi persi a causa di attività fraudolente è stata, tuttavia, principalmente attribuita alla crescita dei mercati dellevalute. I mercati hanno visto i volumi delle transazioni aumentare di oltre il 550% per raggiungere i 15,8 trilioni di dollari. La somma di 14 miliardi di dollari persi rappresenta solo una semplice cifra dello 0,15% di tutte le ...

