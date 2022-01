Advertising

TarantiniTime : Rapina in negozio di abbigliamento. Arrestata 26enne - ledicoladelsud : ??????????????, ???????????? ?????????????? ???? ?????????????????????????? ?? ???????????????? ???? ???????????????? ?????? ???? ?????????????? Arrestata 26enne. Era riuscita a fug… - LecceSette : Rapina nel negozio di abbigliamento: rintracciata e arrestata dai carabinieri - AntennaSud : Taranto, rapina un negozio con un paio di forbici e fugge. Ma viene trovata dai carabinieri - BortoneMauro : Rapina nel negozio di abbigliamento: rintracciata e arrestata dai carabinieri -

Ultime Notizie dalla rete : Rapina negozio

Lo Jonio

... hanno arrestato una donna 30enne, cittadina georgiana, per il reato diimpropria in ... ma il personale delsi è adoperato per fermarli e gli stessi di tutta risposta hanno tentato di ...Così agiva una banda di ladri ( tre donne e un uomo) che ieri è stata fermata in via Indipendenza dopo appunto una tentatain und'abbigliamento. Nel tardo pomeriggio di ieri, ...I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto hanno arrestato una 26enne tarantina, con precedenti penali, ritenuta presumibilmente responsabile di una rapina ai danni di un negoz ...A Bari la polizia ha eseguito due arresti e una denuncia nelle scorse ore durante alcuni controlli in città. Si intensificano i controlli della polizia in tutta l’area metropolitana di Bari. Nelle sco ...