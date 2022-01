Preghiera del mattino 7 Gennaio 2022 | “Accresci la nostra povera fede”

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore lagiornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre inltà; aumenta L'articolo proviene da La Luce di Maria.

