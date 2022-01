Per iniziare a far abituare Insigne, il Napoli è sceso in campo con la maglia del Toronto (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il mio Juve-Napoli 1-1 Vivi complimenti alla FC Juventus che ieri sera è riuscita a non perdere, nonostante le 7 assenze nella partita di andata. Il Napoli invece è stato fortunato. Dopo 95 minuti in cui Ospina è stato impegnato mezza volta ed è stato superato solo da un tiro deviato, avrebbe sicuramente perso se l’arbitro avesse concesso quel corner al 96’. I complimenti ai bianconeri vanno estesi anche per l’ottima classifica. Non deve essere facile stare a ridosso delle prime con gente come Rabiot e Bernardeschi in campo e Allegri in panchina. E con Orsato a fine carriera con appena due presenze. Non farò la solita battuta che la Juve sembrava l’Ascoli e che Chiesa, Cuadrado, Morata e Dybala batterebbero persino i cinesi dalla piattaforma alle Olimpiadi. E non dirò nemmeno che a me, senza offesa, mi hanno ricordato la banda da ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il mio Juve-1-1 Vivi complimenti alla FC Juventus che ieri sera è riuscita a non perdere, nonostante le 7 assenze nella partita di andata. Ilinvece è stato fortunato. Dopo 95 minuti in cui Ospina è stato impegnato mezza volta ed è stato superato solo da un tiro deviato, avrebbe sicuramente perso se l’arbitro avesse concesso quel corner al 96’. I complimenti ai bianconeri vanno estesi anche per l’ottima classifica. Non deve essere facile stare a ridosso delle prime con gente come Rabiot e Bernardeschi ine Allegri in panchina. E con Orsato a fine carriera con appena due presenze. Non farò la solita battuta che la Juve sembrava l’Ascoli e che Chiesa, Cuadrado, Morata e Dybala batterebbero persino i cinesi dalla piattaforma alle Olimpiadi. E non dirò nemmeno che a me, senza offesa, mi hanno ricordato la banda da ...

