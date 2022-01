Morata-Barça, la situazione non si sblocca: via dalla Juve solo 'grazie' a Icardi (Di venerdì 7 gennaio 2022) Se il PSG dovesse concedere un prestito secco all'argentino, allora il 9 potrebbe volare direzione Spagna. Leggi su 90min (Di venerdì 7 gennaio 2022) Se il PSG dovesse concedere un prestito secco all'argentino, allora il 9 potrebbe volare direzione Spagna.

Advertising

romeoagresti : Contatto tra #Morata e il #Barça, con Xavi che apprezza lo spagnolo. Blaugrana disposti a parlare con la #Juventus… - romeoagresti : Il sì di #Morata al #Barça è totale: 18 mesi di contratto garantiti. La palla passa ora alla #Juve che, ovviamente,… - romeoagresti : Il #Barça continua a lavorare sul fronte #Morata tra #Atleti e #Juve. I blaugrana hanno messo sul piatto #Depay, ma… - Grande__Jack80 : Secondo Di Marzio la Juve a fine anno va dall'Atletico e chiede lo sconto per riscattare Morata (che avrà pagato co… - artvworld : @Jgirpel il problema è che molti non capiscono che se morata non è al barca è solo per colpa del mercato d'uscita b… -

Ultime Notizie dalla rete : Morata Barça 'Morata - Barcellona, si va avanti: Xavi ha chiamato il giocatore' Morata al Barcellona? Dalla Spagna non mollano, anzi raddoppiano. Secondo quanto raccolto dal ... Il Barça, prosegue AS, sta prima tentando di risolvere la questione del monte - ingaggi, la stessa che ...

Allegri non molla Morata, il Barcellona si vendica così Nei giorni scorsi lo scenario sembrava abbastanza delineato: il Barça premeva per Morata, pronto a trasferirsi in blaugrana, la Juventus cercava un sostituto all'altezza e puntava su Icardi, in ...

Bari, 36enne trovata morta in casa: la famiglia non crede al suicidio. "Cercate nel cellulare la verità" La Repubblica al Barcellona? Dalla Spagna non mollano, anzi raddoppiano. Secondo quanto raccolto dal ... Il, prosegue AS, sta prima tentando di risolvere la questione del monte - ingaggi, la stessa che ...Nei giorni scorsi lo scenario sembrava abbastanza delineato: ilpremeva per, pronto a trasferirsi in blaugrana, la Juventus cercava un sostituto all'altezza e puntava su Icardi, in ...