Il Cts discute sull’obbligo vaccinale ai 50enni | «Con Omicron dubbi sull’utilità»

(Di venerdì 7 gennaio 2022) L’introduzione nell’ultimo decreto Covid dell’obbligoper gli over 50 non avrebbe visto d’accordo tutti i componenti del Comitato tecnico scientifico. Alcuni esperti avrebbero aperto una discussione all’interno del Cts in particolare sull’«utilità» della misura riservata a una singola fascia d’età. La comunità scientifica finora si è infatti divisa sull’impostazione data dal governo alla prima obbligatorietà del vaccino anti Covid. Secondo l’agenzia Agi, idegli esperti del Cts sarebbero concentrati soprattutto sulla sempre crescente diffusione della variante, che si è finora caratterizzata da un’elevata contagiosità rispetto alle altre mutazioni. Sono stati diversi gli scienziati anche esterni al Cts che finora hanno espresso perplessitàriservato agli over 50. Tra questi il ...

Advertising

fracassi89 : @latwittipe La cabina di regia col CTS che discute barbiere sì barbiere no fa già ridere così!! Che poi qualcuno ,i… -

Ultime Notizie dalla rete : Cts discute

Open

Secondo l'agenzia Agi, i dubbi degli esperti delsarebbero concentrati soprattutto sulla sempre crescente diffusione della variante Omicron , che si è finora caratterizzata da un'elevata ...... di certe materie che sconfinano con la libertà dell'individuo siin Parlamento . Non nelle ... cominci a guardare la Luna e non più il dito che gli mostrano Governo,, tele - virologi e ...A seguire, ha preso il via l ’incontro tra il Governo e i rappresentanti delle Regioni. Il motivo del ritardo è il confronto serrato sulla scuola durante l’incontro tra Regioni e Governo. E’ quanto em ...I governatori si sono riuniti in questi minuti per discutere su uno dei temi caldi in questo inverno di risalita dei contagi per via della variante Omicron ...