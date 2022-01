Hellas Verona, si insiste per Marchizza: Cetin in uscita (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo aver sistemato la fascia, l’Hellas Verona insiste per un difensore: piace Marchizza e in uscita ci sarebbe Cetin L’Hellas Verona si è sistemato al momento sulla fascia con l’arrivo di Depaoli dalla Sampdoria. Ora gli scaligeri stanno cercando un difensore. In uscita, direzione Turchia, ci sarebbe Cetin e per sostituirlo piace il profilo di Marchizza. I gialloblù insiste per avere il terzino dell‘Empoli. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo aver sistemato la fascia, l’per un difensore: piacee inci sarebbeL’si è sistemato al momento sulla fascia con l’arrivo di Depaoli dalla Sampdoria. Ora gli scaligeri stanno cercando un difensore. In, direzione Turchia, ci sarebbee per sostituirlo piace il profilo di. I gialloblùper avere il terzino dell‘Empoli. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

