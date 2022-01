Depressione post feste: perché arriva e come superarla (Di venerdì 7 gennaio 2022) La Depressione post feste è un problema più comune di quanto si pensi. Scopriamo perché arriva, come si manifesta e cosa è giusto fare per superarla. Le feste sono ormai terminate e, che si siano amate o meno, hanno la tendenza di lasciare un senso di vuoto in chiunque le abbia vissute come giorni speciali L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 7 gennaio 2022) Laè un problema più comune di quanto si pensi. Scopriamosi manifesta e cosa è giusto fare per. Lesono ormai terminate e, che si siano amate o meno, hanno la tendenza di lasciare un senso di vuoto in chiunque le abbia vissutegiorni speciali L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ultime Notizie dalla rete : Depressione post "Katia Ricciarelli merita la squalifica!", Rosalinda Cannavò e Zenga intervengono ... Ainett Stephens ha fatto un appello su Instagram tramite un lungo post chiedendo al GF Vip di ... depressione e complessi perché si sentono italiani ma vengono trattati da stranieri e bullizzati. Come ...

Bonus Salute Mentale, il grande escluso in Legge di Bilancio ... le difficoltà economiche insorte, le misure restrittive, la DaD per gli studenti, la depressione, ... La Biti ha scritto, in un lungo post sul suo profilo ufficiale Facebook : Pare che per lo Stato ...

Depressione post partum: come riconoscere i sintomi? Humanitas Medical Care Sara Pedri vittima di mobbing e depressione; gli ultimi misteri della ginecologa Le ultime verità scoperte da una psicologa che sta ricostruendo il profilo psicologico di Sara Pedri, fanno emergere uno scenario di maltrattamenti che la ginecologa avrebbe subito a lavoro ...

Depressione stress, ansia. Così la pandemia colpisce il personale sanitario La ricerca di Silvia Ferrari, psichiatra e docente dell'Università di Modena e Reggio Emilia: «Il 19% del campione ha sintomi da reazione traumatica» ...

