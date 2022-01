Dakar 2022 Auto, Tappa 6: sorpresa Terranova, Loeb in crisi (Di venerdì 7 gennaio 2022) Terminata la seconda Tappa ad anello consecutiva nella zona di Riyadh. E c’è una grande sorpresa. La Tappa 6 della Dakar 2022 dedicata alle Auto, una delle competizioni più affascinanti e dure del mondo, ci regala un exploit non pronosticabile e disegna, contestualmente, una classifica generale difficile da modificare. La corsa è stata vinta da Orlando Terranova su Hunter BRX Prodrive, mentre al secondo posto si è piazzato Mattias Ekström su Audi Sport. Completa il podio di questa sesta Tappa Yazeed Al-Rajhi, pilota di punta del team Overdrive Toyota. In grande difficoltà, invece, Sebastien Loeb che si vede scavalcato in classifica generale dal terzo di questo sfida. Dakar 2022 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022) Terminata la secondaad anello consecutiva nella zona di Riyadh. E c’è una grande. La6 delladedicata alle, una delle competizioni più affascinanti e dure del mondo, ci regala un exploit non pronosticabile e disegna, contestualmente, una classifica generale difficile da modificare. La corsa è stata vinta da Orlandosu Hunter BRX Prodrive, mentre al secondo posto si è piazzato Mattias Ekström su Audi Sport. Completa il podio di questa sestaYazeed Al-Rajhi, pilota di punta del team Overdrive Toyota. In grande difficoltà, invece, Sebastienche si vede scavalcato in classifica generale dal terzo di questo sfida....

