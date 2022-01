Covid, trasporti a rischio in Liguria: treni regionali soppressi e corse dei bus tagliate (Di venerdì 7 gennaio 2022) L'impennata dei contagi colpisce anche i dipendenti del Tpl. Da lunedì difficile viaggiare, garantite solo le navette per la scuola Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 7 gennaio 2022) L'impennata dei contagi colpisce anche i dipendenti del Tpl. Da lunedì difficile viaggiare, garantite solo le navette per la scuola

Advertising

repubblica : Covid, le aziende dei trasporti chiedono ristori. E Italo taglia le corse: 'A rischio il personale' - mrcrto : RT @Storace: #Greencaos, una serie incredibile di svarioni del #governo sul #Covid #Draghi #Speranza - Storace : #Greencaos, una serie incredibile di svarioni del #governo sul #Covid #Draghi #Speranza - iopunto67 : RT @PaulLamanski: Quando si è insediato il governo draghi, ho pensato: beh, hanno I vaccini, hanno visto come funziona il covid, dovrebbero… - gen_napoli : Lo sceriffo campano non perde occasione per essere ridicolo. Le decisioni che prende per combattere #covid_19 altro… -