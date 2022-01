CorSport | è il giorno di Tuanzebe Oggi visite mediche | sarà a disposizione contro la Sampdoria

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 7 gennaio 2022) È ildi. Ieri il difensore del Manchester United è arrivato in Italia.sottoposto alle, poi cil’annuncio ufficiale su Twitter.di Luciano Spallettila, domenica. Il Corriere dello Sport scrive: “Ieri la sua avventura azzurra è stata inaugurata con lo sbarco a Roma per lee per firmare il contratto insieme con suo fratello-manager Dimitri”. “Ad Axel, insomma, non resta che attendere il rilascio del visto da parte dell’ambasciata italiana a Londra per la prima convocazione: l’idea, se non ci saranno intoppi burocratici, è di metterlo adi ...