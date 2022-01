100 euro non sono una sanzione ma un incentivo ai no vax (Di venerdì 7 gennaio 2022) Fateci capire: alla fine della fiera, la salute delle persone costa davvero 100 euro? Cento miseri euro da versare una tantum, per poter mettersi in regola? L’ultimo decreto, se si degneranno di pubblicarlo, sembra confermarlo: i novax non lavoratori oltre i 50 anni riceveranno una multa da 100 euro per la mancata vaccinazione. Tu paghi, ti compri la libertà con due spicci, e finisce lì. Grazie per aver partecipato. Mesi e mesi di martellamento mediatico, per dire – sbagliando - che ne usciremo solo con il vaccino. Mesi e mesi di scomuniche morali nei confronti degli irriducibili che ancora rifiutano di porgere il braccio all’infermiere. E oggi scopriamo che l’orrenda sanzione che colpirà i novax equivale al costo di una cena al ristorante? Davvero al governo pensano che una simile grottesca punizione possa convincere ... Leggi su panorama (Di venerdì 7 gennaio 2022) Fateci capire: alla fine della fiera, la salute delle persone costa davvero 100? Cento miserida versare una tantum, per poter mettersi in regola? L’ultimo decreto, se si degneranno di pubblicarlo, sembra confermarlo: i novax non lavoratori oltre i 50 anni riceveranno una multa da 100per la mancata vaccinazione. Tu paghi, ti compri la libertà con due spicci, e finisce lì. Grazie per aver partecipato. Mesi e mesi di martellamento mediatico, per dire – sbagliando - che ne usciremo solo con il vaccino. Mesi e mesi di scomuniche morali nei confronti degli irriducibili che ancora rifiutano di porgere il braccio all’infermiere. E oggi scopriamo che l’orrendache colpirà i novax equivale al costo di una cena al ristorante? Davvero al governo pensano che una simile grottesca punizione possa convincere ...

Advertising

borghi_claudio : Guardate che è inutile perdere tempo a scannarsi sui social pro o contro l'#obbligo #ObbligoVaccinale Riguarda poc… - stanzaselvaggia : Questi non li convinci quando hanno una tromboembolia polmonare, li convinci con una multa una tantum da 100 euro. Come no. - GiovaQuez : E quindi una sanzione di 100 euro una tantum per un #obbligoover50 che scadrà il 15 giugno prossimo. C'è da capire… - Ardito65330980A : 100 euro sono pochi, dicono...sappiate che da me non avrete un cazzo! - apalma67 : RT @stanzaselvaggia: Questi non li convinci quando hanno una tromboembolia polmonare, li convinci con una multa una tantum da 100 euro. Com… -