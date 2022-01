Ultime Notizie Roma del 06-01-2022 ore 20:10 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale ritrovate sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione oltre 810000 nuovi contagi covid in Italia con 1 + 153 % in una settimana e quanto emerge dal monitoraggio della fondazione gimbe che rileva nella settimana 29 Dicembre 4 gennaio un’esplosione di nuovi casi tutte le regioni rispetto alla settimana precedente un ulteriore aumento di 17 giorni raddoppiano i casi altrimenti positive le persone in isolamento domiciliare continuano a salire di Capri con sintomi e le terapie Intensive io ti metto tre giorni di Chiara Nino cartabellotta presidente della fondazione gimbe si è registrato un esplosione di casi Purtroppo le nuove misure definite ieri dal Consiglio dei Ministri sono il frutto di compromessi politici piuttosto che una coraggioso proprio idea di contrasto alla pandemia concludi cartabellotta ed è intanto sempre più vicino ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 6 gennaio 2022)dailynews radiogiornale ritrovate sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione oltre 810000 nuovi contagi covid in Italia con 1 + 153 % in una settimana e quanto emerge dal monitoraggio della fondazione gimbe che rileva nella settimana 29 Dicembre 4 gennaio un’esplosione di nuovi casi tutte le regioni rispetto alla settimana precedente un ulteriore aumento di 17 giorni raddoppiano i casi altrimenti positive le persone in isolamento domiciliare continuano a salire di Capri con sintomi e le terapie Intensive io ti metto tre giorni di Chiara Nino cartabellotta presidente della fondazione gimbe si è registrato un esplosione di casi Purtroppo le nuove misure definite ieri dal Consiglio dei Ministri sono il frutto di compromessi politici piuttosto che una coraggioso proprio idea di contrasto alla pandemia concludi cartabellotta ed è intanto sempre più vicino ...

Advertising

Corriere : Ricerca Usa, in Italia picco di morti a metà febbraio: da 350 a 570 decessi al giorno - Agenzia_Ansa : Nuovo record di positivi in Italia. Oggi sono 144.243 i casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano s… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 61.046 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri 141.262). Le vittime sono 133 (ieri 111… - junews24com : Roma Juve, assenza pesante per Mourinho: il titolare salta il match - - Rossella_66377_ : RT @Rossella_66377_: Ultime notizie Ultime notizie Oggi #6gennaio si sfonda quota 200mila positivi. Nemmeno la canzoncina di Natale riesc… -