Spezia-Verona 1-2, Tudor: “Vittoria che vale doppio, difficile pensare al calcio con tutto questo casino” (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Abbiamo fatto una super partita di squadra in un momento complicato per il Covid, per cui è una Vittoria che vale doppio”. Questa tutta la soddisfazione di Igor Tudor ai microfoni di Dazn dopo la Vittoria del suo Verona in casa dello Spezia. “Non era facile. Stamattina un giocatore doveva fare un tampone, ieri nuovi casi, in questi giorni c’è stato tanto casino ed era difficile pensare al calcio. Invece i ragazzi sono stati sul pezzo e faccio loro i complimenti”. “Anche nel primo tempo abbiamo creato, soprattutto a sinistra, e potevamo fare un gol o due. Noi stavamo meglio, giocavamo meglio e abbiamo vinto meritatamente. Abbiamo fatto 27 punti fin qui, questo ci dà ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Abbiamo fatto una super partita di squadra in un momento complicato per il Covid, per cui è unache”. Questa tutta la soddisfazione di Igorai microfoni di Dazn dopo ladel suoin casa dello. “Non era facile. Stamattina un giocatore doveva fare un tampone, ieri nuovi casi, in questi giorni c’è stato tantoed eraal. Invece i ragazzi sono stati sul pezzo e faccio loro i complimenti”. “Anche nel primo tempo abbiamo creato, soprata sinistra, e potevamo fare un gol o due. Noi stavamo meglio, giocavamo meglio e abbiamo vinto meritatamente. Abbiamo fatto 27 punti fin qui,ci dà ...

