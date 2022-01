Roma-Latina, Valiani (Ugl): “Finalmente arriva l’impegno del Governo a realizzare l’autostrada” (Di giovedì 6 gennaio 2022) “l’impegno del Governo ad adottare, quanto prima, le opportune iniziative di competenza volte alla rapida realizzazione dei lavori del Corridoio Intermodale Roma-Latina, quale infrastruttura strategica per la mobilità della Regione Lazio e per la rete viaria nazionale, è sicuramente un’ottima notizia che noi, come UGL, stavamo aspettando da tempo”. Il Segretario Regionale dell’UGL Lazio Armando Valiani, dopo aver più volte riacceso i riflettori sulla vicenda, commenta con soddisfazione il disegno di legge governativo sulle infrastrutture viarie che prevede anche la realizzazione della Roma-Latina. Il ddl ripercorre tutte le tappe del recente passato: “L’intervento denominato ‘Corridoio intermodale Roma-Latina’ è costituito da un ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 6 gennaio 2022) “delad adottare, quanto prima, le opportune iniziative di competenza volte alla rapida realizzazione dei lavori del Corridoio Intermodale, quale infrastruttura strategica per la mobilità della Regione Lazio e per la rete viaria nazionale, è sicuramente un’ottima notizia che noi, come UGL, stavamo aspettando da tempo”. Il Segretario Regionale dell’UGL Lazio Armando, dopo aver più volte riacceso i riflettori sulla vicenda, commenta con soddisfazione il disegno di legge governativo sulle infrastrutture viarie che prevede anche la realizzazione della. Il ddl ripercorre tutte le tappe del recente passato: “L’intervento denominato ‘Corridoio intermodale’ è costituito da un ...

