Pioli | Milan forte e non fa corsa sugli altri

(Di giovedì 6 gennaio 2022) "Non stiamo facendo lama su noi stessi. Vogliamo vincere più partite possibili". Parole del tecnico delStefano, in conferenza stampa, dopo la vittoria delsulla ...

...00 Vibo Valentia - Latina Leggi anche Le pagelle di- Roma: Maignan felino, Ibañez inguardabile, il mercato per lo scudetto parte dal rinnovo di Leao: "Per battere la Roma ...7: Il suotorna a macinare gioco. Le assenze dietro e a centrocampo pesano meno del previsto, grazie ad un super Tonali. La squadra crea tanto e arriva una super prestazione. Quando si ...Milan più forte dell'emergenza. Parte alla grande il 2022 della squadra di Pioli, che nonostante le tante assenze piega a San Siro la Roma e prova a mettere pressione all'Inter capolista, anche se i ...L'allenatore del Milan Stefano Pioli, è intervenuto ai microfoni dopo il successo del Milan per 3-1, contro la Roma allenata da Josè Mourinho.