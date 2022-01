“Ma è Nicoletta!” Schianto in curva | giovane infermiera del 118 muore tra le braccia dei colleghi

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Si è spenta a 24 anni Nicoletta Selvaggio, vittima di una terribile incidente a Cerignola. Era un’del 118 iscritta all’OPI di Barletta – Andria – Trani. Lavorava nel Servizio 118 dell’ASL di Foggia ed era di stanza presso il Presidio Emergenza Territoriale di Cerignola. Lo riferisce il quotidiano sanitario nazionale. Da chiarire ancora la dinamica. A quanto riportano i quotidiani locali pooco prima di arrivare a lavoro, la sua auto è finita fuori strada e per lacollega non c’è stato nulla da fare. Il mezzo di Nicoletta Selvaggio i è ribaltato in, proprio allo svincolo per Cerignola. Inutili i soccorsi deidel 118. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati: “E’ una grave tragedia che colpisce la comunità infermieristica pugliese, che perde una delle sue professioniste migliori. ...