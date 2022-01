Lazio-Empoli, infortunio muscolare per Acerbi: a rischio Inter-Lazio (Di giovedì 6 gennaio 2022) Brutte notizie per Maurizio Sarri. Nel corso del primo tempo di Lazio-Empoli, match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, il difensore biancoceleste Francesco Acerbi ha fatto un lungo scatto e ha sentito dolore alla coscia sinistra buttandosi a terra e chiedendo immediatamente il cambio. Acerbi, che già non era al massimo, è stato sostituito da Patric e molto probabilmente dovrà saltare anche Inter-Lazio, posticipo della ventunesima giornata in programma tra tre giorni a San Siro. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) Brutte notizie per Maurizio Sarri. Nel corso del primo tempo di, match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, il difensore biancoceleste Francescoha fatto un lungo scatto e ha sentito dolore alla coscia sinistra buttandosi a terra e chiedendo immediatamente il cambio., che già non era al massimo, è stato sostituito da Patric e molto probabilmente dovrà saltare anche, posticipo della ventunesima giornata in programma tra tre giorni a San Siro. SportFace.

Advertising

SquawkaNews : 06’: ?? Lazio 0-1 Empoli 08’: ?? Lazio 0-2 Empoli A nightmare start to 2022 for Maurizio Sarri‘s side. ?? - Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - CB_Ignoranza : Lazio-Empoli è l'unico match della 20^ giornata con 0 contagiati. Praticamente il finale di Fight Club. - Makubelula : @pablo_beckham lazio losing 2-1 vs Empoli 34” Verona draw 0-0 34” - aleraimondii : RT @acm95fede: lazio empoli 31 minuti già due infortuni muscolari bene -