Juve Napoli, la decisione su Zielinski, Rrahmani e Lobotka (Di giovedì 6 gennaio 2022) In campo fra poco la sfida fra Juventus e Napoli: ecco la scelta sui tre giocatori azzurri Zielinski, Lobotka e Rrahmani Alle 20.45 scenderanno in campo Juve e Napoli per la sfida che concluderà il programma dell'Epifania. Una sfida che alla vigilia ha portato con sé strascichi negativi sul fatto di disputare la gara. In tal senso sono da poco uscite le formazioni ufficiali e vediamo anche la decisione del Napoli di mettere in campo Zielinski, Lobotka e Rrahmani. Gli ultimi due saranno regolarmente in campo, mentre il polacco non è presente tra i titolari. L'articolo proviene da Calcio News 24.

sechesi : Stagione 20/21: il fantasmagorico protocollo della @SerieA viene definito e annunciato il 2 ottobre (a campionato g… - AlfredoPedulla : #Giovedi 6 ore 20,45: si gioca #Juve-#Napoli. Martedì 4: #Insigne, il capitano, entra in un albergo per gli ultimi… - mirkocalemme : Il timing della firma di #Insigne è stato pessimo (pessimo!), ma i tifosi del #Napoli che esultano per il suo addio… - junews24com : Bernardeschi a Dazn: «Siamo professionisti, qui per giocare. 2022? Spero sia glorioso» - - annaiov1 : Sintesi di questi ultimi giorni di prepartita da parte di giornalisti, tifosi Napoli, tifosi Juve? La sagra dei cretini. Forza Napoli ?? -