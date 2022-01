"Il Pd voti Mattarella: non lasciamolo al M5s". Orfini e il Quirinale rossogiallo (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Non possiamo lasciare Mattarella al M5s, diciamo”. Matteo Orfini, ex presidente del Pd e capo della corrente dei Giovani turchi, annuncia che il 13 gennaio alla direzione del partito proporrà la ricandidatura del capo dello stato. “O meglio – spiega al Foglio – vogliamo eleggerlo e non chiedergli di restare come fu per Giorgio Napolitano, che è diverso”. La mossa di Orfini arriva dopo la presa di posizione dei senatori grillini che, dopo aver spiazzato Giuseppe Conte due giorni fa in assemblea, tornano a ribadire al leader il seguente messaggio: “Ascoltaci: noi facciamo sul serio”. E così la figura di Mattarella, che nel suo ultimo discorso ha ribadito l’indisponibilità a un altro mandato, unisce mondi rossogialli a dispetto dei rispettivi leader. “Non posso essere certo tacciato di avere simpatie grilline – ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Non possiamo lasciareal M5s, diciamo”. Matteo, ex presidente del Pd e capo della corrente dei Giovani turchi, annuncia che il 13 gennaio alla direzione del partito proporrà la ricandidatura del capo dello stato. “O meglio – spiega al Foglio – vogliamo eleggerlo e non chiedergli di restare come fu per Giorgio Napolitano, che è diverso”. La mossa diarriva dopo la presa di posizione dei senatori grillini che, dopo aver spiazzato Giuseppe Conte due giorni fa in assemblea, tornano a ribadire al leader il seguente messaggio: “Ascoltaci: noi facciamo sul serio”. E così la figura di, che nel suo ultimo discorso ha ribadito l’indisponibilità a un altro mandato, unisce mondi rossogialli a dispetto dei rispettivi leader. “Non posso essere certo tacciato di avere simpatie grilline – ...

'Votiamo Mattarella, anche contro la sua volontà' (di S. Iannaccone) Il Parlamento voti Mattarella, assumendosene la responsabilità. Anche contro la volontà stessa del Presidente. Bisogna che i grandi elettori facciano la loro scelta nel segreto del catafalco, senza chiedere al capo ...

Orfini: "Votiamo Mattarella, anche contro la sua volontà" L'HuffPost "Il Pd voti Mattarella: non lasciamolo al M5s". Orfini e il Quirinale rossogiallo L'esponente dem: "EÈ la soluzione migliore davanti all'emergenza per garantire stabilità". Ma Letta lo stoppa: il 13 in direzione si parlerà di schema, ma non di nomi. Cresce il fronte per il capo del

