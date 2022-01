I presidi a Draghi: “Non è possibile rientrare in presenza. Ci vogliono almeno due settimane di Dad” (Di giovedì 6 gennaio 2022) I presidi rispediscono al mittente – Governo e ministro Bianchi- tutto il pacchetto delle decisioni contenute nel decreto del governo sulla scuola: l’obiettivo di “tornare nella aule in presenza e in sicurezza”, come ha spiegato il ministro, non è reale. Piuttosto degno di una realtà virtuale. Levata di scudi contro il tanto declamato rientro in classe, diventato un totem di Mario Draghi, ma di difficile realizzazione pratica. Il governo non ha usato il buon senso. Chi vive la scuola lo sa bene. Arriva dunque un appello urgente al Governo per la ripresa delle lezioni a distanza almeno per due settimane, rispetto alla riapertura delle scuole prevista per il 10 gennaio. Firmano questo appello centinaia di dirigenti scolastici. I presidi: Non è possibile tornare in ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 6 gennaio 2022) Irispediscono al mittente – Governo e ministro Bianchi- tutto il pacchetto delle decisioni contenute nel decreto del governo sulla scuola: l’obiettivo di “tornare nella aule ine in sicurezza”, come ha spiegato il ministro, non è reale. Piuttosto degno di una realtà virtuale. Levata di scudi contro il tanto declamato rientro in classe, diventato un totem di Mario, ma di difficile realizzazione pratica. Il governo non ha usato il buon senso. Chi vive la scuola lo sa bene. Arriva dunque un appello urgente al Governo per la ripresa delle lezioni a distanzaper due, rispetto alla riapertura delle scuole prevista per il 10 gennaio. Firmano questo appello centinaia di dirigenti scolastici. I: Non ètornare in ...

