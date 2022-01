ATP Cup 2022, la Gran Bretagna elimina in un colpo solo Usa e Germania, ma ora deve sperare in Zverev (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sul filo di lana. E’ terminato l’incontro valido per il Gruppo C dell’ATP Cup 2022 tra Gran Bretagna e Stati Uniti. La vittoria per 2-1, data la situazione di classifica, sorride ai britannici nella misura in cui c’è l’eliminazione certa della compagine statunitense, ma anche della Germania. A questo punto i tennisti britannici per passare da primi nel raggruppamento debbono sperare che i teutonici battano il Canada, altrimenti sarà quest’ultima squadra ad accedere al penultimo atto. Nel primo singolare è stato Daniel Evans (n.25 del mondo) ad avere la meglio nei confronti di John Isner (n.24 del mondo). Il tennista di Sua Maestà ha battuto Long John con il punteggio di 6-4 7-6 (3), confermandosi in Grande condizione e soprattutto interpretando bene i punti ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sul filo di lana. E’ terminato l’incontro valido per il Gruppo C dell’ATP Cuptrae Stati Uniti. La vittoria per 2-1, data la situazione di classifica, sorride ai britannici nella misura in cui c’è l’zione certa della compagine statunitense, ma anche della. A questo punto i tennisti britannici per passare da primi nel raggruppamento debbonoche i teutonici battano il Canada, altrimenti sarà quest’ultima squadra ad accedere al penultimo atto. Nel primo singolare è stato Daniel Evans (n.25 del mondo) ad avere la meglio nei confronti di John Isner (n.24 del mondo). Il tennista di Sua Maestà ha battuto Long John con il punteggio di 6-4 7-6 (3), confermandosi inde condizione e soprattutto interpretando bene i punti ...

Advertising

FiorinoLuca : Jannik #Sinner vince la terza partita su tre in ATP Cup e porta avanti l'Italia 1-0 sulla Russia. Ora forza Matteo… - SuperTennisTv : Appuntamento da non perdere su #SuperTennisTV per la seconda sfida degli azzurri nell'#ATPCup. ? 00:00 ???? Italia ??… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Sinner-Medvedev-Safiullin 3-4 Italia-Russia 1-1 ATP Cup in DIRETTA: break ottenuto dalla coppia rus… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Sinner-Medvedev-Safiullin 5-5 Italia-Russia 1-1 ATP Cup in DIRETTA: controbreak immediato degli azz… - VinceMartucci : Giocando quasi solo su safiullin, “ Sinnettini” (Sinner+Berrettini) strappano il primo set nel doppio decisivo cont… -