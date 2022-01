Venezia | Zanetti | “A Salerno pronti a dare battaglia”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Domani andiamo lì a far, non giocare mi seccherebbe tantissimo, siamo preparati e concentrati. Aè sempre una gara difficile”. Il tecnico del, Paolo, Covid o meno, si dice pronto alla sfida contro i granata. I dubbi della vigilia sull’effettiva possibilità di scendere in campo permangono: “Noi siamo nel rispetto delle regole sportive – spiega -, la Lega ci ha detto che si gioca, quindi partiamo. Tutto quello che succede fuori dall’ambito sportivo non mi compete, il calcio da tribunale non mi interessa. La gara si disputerà, siamo concentrati per ana vincere, poi quello che succederà non lo sappiamo nemmeno noi. Non è ben chiaro. Il regolamento parla chiaro, facciamo di tutto per star dentro alle regole, ...