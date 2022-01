Una vita anticipazioni: Santiago sta davvero torturando Felipe o i due sono d’accordo? (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Genoveva alla fine si è tradita con le sue stesse parole e adesso dovrà spiegare a Felipe perchè un uomo li ha rapiti e accusa entrambi di aver avuto a che fare con l’omicidio di Marcia. Felipe sembra non ricordare davvero nulla, anche se molti spettatori sono arrivati anche a pensare che l’avvocato si sia in qualche modo accordato con Santiago. Ma come stanno davvero le cose? Ve ne parliamo con le nostre anticipazioni che come sempre ci rivelano la trama della puntata di domani. Una vita ci aspetta anche domani, 6 gennaio 2022 nel giorno dell’Epifania con un nuovo episodio assolutamente da non perdere su Canale 5. Niente pausa nelle feste per Una vita, si va avanti anche il 6 gennaio e domani vedremo dalle 14,10 la seconda parte ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Genoveva alla fine si è tradita con le sue stesse parole e adesso dovrà spiegare aperchè un uomo li ha rapiti e accusa entrambi di aver avuto a che fare con l’omicidio di Marcia.sembra non ricordarenulla, anche se molti spettatoriarrivati anche a pensare che l’avvocato si sia in qualche modo accordato con. Ma come stannole cose? Ve ne parliamo con le nostreche come sempre ci rivelano la trama della puntata di domani. Unaci aspetta anche domani, 6 gennaio 2022 nel giorno dell’Epifania con un nuovo episodio assolutamente da non perdere su Canale 5. Niente pausa nelle feste per Una, si va avanti anche il 6 gennaio e domani vedremo dalle 14,10 la seconda parte ...

