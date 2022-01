Trieste, cadavere in due sacchi neri: è di Liliana Resinovich? (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Un cadavere è stato trovato poco meno di un’ora fa nei giardini dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, a Trieste. Sul posto i carabinieri e il magistrato. Non è escluso che il corpo nascosto in due sacchi, non ancora identificato ma che sarebbe di una donna, possa appartenere a Liliana Resinovich, scomparsa il 14 dicembre scorso. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Unè stato trovato poco meno di un’ora fa nei giardini dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, a. Sul posto i carabinieri e il magistrato. Non è escluso che il corpo nascosto in due, non ancora identificato ma che sarebbe di una donna, possa appartenere a, scomparsa il 14 dicembre scorso. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

repubblica : Giallo di Trieste, trovato un cadavere in un sacco: potrebbe essere il corpo di Liliana Resinovich [di Gianpaolo Sa… - konstantinosc12 : RT @repubblica: Giallo di Trieste, trovato un cadavere in un sacco: potrebbe essere il corpo di Liliana Resinovich [di Gianpaolo Sarti] htt… - edavid57edavid : RT @repubblica: Giallo di Trieste, trovato un cadavere in un sacco: potrebbe essere il corpo di Liliana Resinovich - fisco24_info : Trieste, cadavere in due sacchi neri: è di Liliana Resinovich?: La donna è scomparsa il 14 dicembre scorso… - italiaserait : Trieste, cadavere in due sacchi neri: è di Liliana Resinovich? -