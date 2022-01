Rincon Samp ai dettagli | mancano solo visite e firma

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Tutto fatto per il passaggio dialla: trovato l’accordo anche con il Torino, il giocatore sbarcherà nelle prossime ore a Genova, ormai ci siamo. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il club blucerchiato ha raggiunto un accordo con il Torino per il trasferimento del centrocampista venezuelano. Ex del Genoa,arriverà in città nelle prossime ore per sostenere lemediche ere un contratto di sei mesi con ladoria. A fine stagione le parti valuteranno se proseguire insieme o dirsi addio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Dopo il probabile accordo per, i blucerchiati potrebbero tentare di convincere un altro ... Il calciatore era già stato trattato a lungo dallaalcune sessioni di mercato fa. Alla fine di ...
Siamo ai dettagli per Tomas Rincon, il centrocampista venezuelano sta per lasciare il Torino, per cominciare la sua nuova avventura ...
Ascolta la versione audio dell'articolo Tutto fatto per il passaggio di Rincon alla Samp: trovato l'accordo anche con il Torino, il giocatore sbarcherà nelle prossime ore a Genova Rincon Samp, ormai c ...