Quirinale | l' eterna autogestione del M5s manda in tilt Conte e preoccupa Letta

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Ahó, ma mica stamo in”. La cosa più saggia alla fine la dice – anzi la scrive in chat – Paola Taverna, vicepresidente vicaria del M5s e del Senato, cresciuta nella periferia romana del Quarticciolo, ma ormai quasi un busto di Palazzo Madama, con ornamentale borsa di Louis Vuitton. In ventiquattro ore il M5s è riuscito a dire tre cose e si è contraddetto quattro volte. Prima ha ripetuto – intervista al Piccolo di Stefano Patuanelli – “Draghi resti a Chigi, una donna al”, poi ha sterzato – intervista di Stefano Patuanelli al Corriere – con un importante “nessuna preclusione a Draghi al” e infine il capolavoro che fa grattare il capo a chi legge: “Siamo per il Mattarella bis”. Un’indicazione uscita – fra un’intervista e l’altra del ministro e capo delegazione grillino – dall’assemblea dei senatori. La ...

...Lega e Cinque stelle si riavvicinano in vista del Colle Lisa Di Giuseppe Con Draghi al, ... e c'è ancora da risolvere l'questione dei due mandati. Conte ha promesso che avrebbe chiesto ...... dovrebbe sospingersi oltre le colonne d'Ercole della "sinistra" (a se stessa). Se tornano ... già nei prossimi giorni, l'epilogo della lunga e delicata partita del. Pertanto, anche ...Quirinale, Gianni Letta scettico sulle chance di Silvio Berlusconi. Le trattative segrete per la corsa al Quirinale proseguono senza sosta all'interno dei palazzi romani. A tesser ...telle in questo quadro sembrano su frequenze diverse da quelle del centrodestra e del resto del centrosinistra. Se ufficialmente il centrodestra resta pronto a convergere sul nome del Cavaliere come c ...