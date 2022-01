(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “L’unitò del partito è la pre-condizione” e per questo “nella riunione del 13 dobbiamo costruire unitariamente uncondiviso”. Enrico, lettiano, risponde così all’Adnkronos in merito all’annuncio dell’area Orfini di proporre il Mattarellanella riunione di Direzione e gruppimentari convocata il 13 gennaio da Enrico Letta. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

borghi_claudio : Poi un giorno magari #Damilano ci spiegherà perchè se c'era da votare un piddino riguardava loro, se si rischia di… - borghi_claudio : ?? LO ZAMPINO DI ZAMPETTI – IL POTENTISSIMO SEGRETARIO GENERALE DEL QUIRINALE È UNO DEI ... - TV7Benevento : **Quirinale: Borghi (Pd), 'Mattarella bis? Il 13 si parla metodo, unità tra noi essenziale'**... - Marilyn86359206 : RT @Nostradamus2024: Ci ricorderemo di voi, uno a uno @MinisteroSalute @robersperanza @matteosalvinimi @LegaSalvini @berlusconi @matteore… - LB19712 : RT @Nostradamus2024: Ci ricorderemo di voi, uno a uno @MinisteroSalute @robersperanza @matteosalvinimi @LegaSalvini @berlusconi @matteore… -

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale Borghi

Il Tempo

... che sta già dettando l'agenda della partita del. C'è poi il fattore governo che complica le cose: Si tratta di vedere - dice il braccio destro di Letta in parlamento, Enrico- se ...Enrico, lettiano, sottolinea: 'Evitiamo di cadere nel tic autoreferenziale di certa sinistra ... Il ricatto di Letta sul: o salta Berlusconi o non parliamo con nessuno Il capogruppo ...Roberto Fico potrebbe indicare il 24 gennaio per la "chiama", con Letta che chiude il caso D’Alema e prova la sintesi con Conte e Speranza per il Colle ...Si prova a far rientrare il caos innescato dal caso D’Alema e Letta e prova a chiudere con Conte e Speranza per un candidato comune al Quirinale ...