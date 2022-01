Quando Hayao Miyazaki rese immortale Lupin

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ben prima che il successo lo travolgesse con progetti del calibro de Il mio vicino Totoro (1988), fino al Premio Oscar nel 2001 per La città incantata, advanno riconosciuti altri meriti. Tra gli esponenti di maggior prestigio della cultura pop made in Japan, è inoltre il fondatore del rinomato Studio Ghibli, la più importante casa di produzione di film d’animazione nipponici (gli anime). Ma, ancor prima che lo Studio nascesse e la sua creatività si diramasse i mondi fino ad allora inesplorati, il regista giapponese ci regalòIII. O, per meglio dire, gli diede forma e vita animate, le stesse grazie a cui oggi lo conosciamo ancora. Nonostante la più recente versione live action targata Netflix – che, tutto sommato, grazie a Omar Sy ha offerto un novello ladro gentiluomo – abbia convinto il pubblico, una cosa è ...