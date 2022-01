Non Tangentopoli ma Progettopoli (Di mercoledì 5 gennaio 2022) di Michelangelo Russo Sapevo già che la pubblicazione di un articolo sul trentennale di Tangentopoli a Salerno sarebbe stata una provocazione per scuotere un minimo dal torpore il dibattito politico cittadino inzuccherato fin troppo dagli struffoli e dalle zeppole di Natale. E qualcuno, come pensavo, ha abboccato all’amo della provocazione dandomi l’occasione che cercavo per parlare di Progettopoli Salernitana partendo dalla lezione tecnico giuridica dei processi di trenta anni fa; più che mai attuale per i tanti giovani magistrati che non sanno quasi nulla della storia giudiziaria di quegli anni, rimasta un esempio di impegno democratico e civile di quei giudici salernitani che credettero a una città e a un territorio diversamente possibili. Dunque, rispondo a chi, abboccando all’amo, dicevo, ha vituperato quell’epoca e quegli impegni scagliandosi ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 5 gennaio 2022) di Michelangelo Russo Sapevo già che la pubblicazione di un articolo sul trentennale dia Salerno sarebbe stata una provocazione per scuotere un minimo dal torpore il dibattito politico cittadino inzuccherato fin troppo dagli struffoli e dalle zeppole di Natale. E qualcuno, come pensavo, ha abboccato all’amo della provocazione dandomi l’occasione che cercavo per parlare diSalernitana partendo dalla lezione tecnico giuridica dei processi di trenta anni fa; più che mai attuale per i tanti giovani magistrati che non sanno quasi nulla della storia giudiziaria di quegli anni, rimasta un esempio di impegno democratico e civile di quei giudici salernitani che credettero a una città e a un territorio diversamente possibili. Dunque, rispondo a chi, abboccando all’amo, dicevo, ha vituperato quell’epoca e quegli impegni scagliandosi ...

