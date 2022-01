Macron: “Voglio rompere ai no vax, sono irresponsabili” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le durissime parole con le quali il presidente Emmanuel Macron ha attaccato ieri sera i no vax sconvolgono la politica francese e provocano la sospensione del dibattito all’Assemblea sull’introduzione del pass vaccinale. “I no vax? Ho molta voglia di rompergli”, ha detto Macron in una intervista a le Parisien in cui ha usato volutamente l’espressione colloquiale “emmerder”. “In democrazia, il principale nemico sono le bugie e la dabbenaggine”, ha affermato Macron, dicendosi deciso ad aumentare la pressione sui non vaccinati con la trasformazione del pass sanitario in pass vaccinale riservato solo a chi è immunizzato. “Mettiamo pressione sui non vaccinati limitando per loro, per quanto possibile, l’accesso alla vita sociale”, spiega Macron, usando poi parole molto forti contro i no vax definiti ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le durissime parole con le quali il presidente Emmanuelha attaccato ieri sera i no vax sconvolgono la politica francese e provocano la sospensione del dibattito all’Assemblea sull’introduzione del pass vaccinale. “I no vax? Ho molta voglia di rompergli”, ha dettoin una intervista a le Parisien in cui ha usato volutamente l’espressione colloquiale “emmerder”. “In democrazia, il principale nemicole bugie e la dabbenaggine”, ha affermato, dicendosi deciso ad aumentare la pressione sui non vaccinati con la trasformazione del pass sanitario in pass vaccinale riservato solo a chi è immunizzato. “Mettiamo pressione sui non vaccinati limitando per loro, per quanto possibile, l’accesso alla vita sociale”, spiega, usando poi parole molto forti contro i no vax definiti ...

