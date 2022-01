Luca Laurenti come Claudio Baglioni: l’incredibile somiglianza (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Luca Laurenti è stato protagonista nel programma Star in the Star. La somiglianza con il celebre Claudio Baglioni ha stupito tutti. Tra i tanti programmi Mediaset che hanno spiccato nel 2021, c’è sicuramente Star in the Star. Il programma condotto da Ilary Blasi ha visto tanti artisti esibirsi sotto una maschera. Questo programma ha rappresentato tanto per l’emittente di Cologno Monzese. Visto che per format e posizione nel palinsesto è sembrata una sfida lanciata a due totem di casa Rai. Ma, alla fine, Star in the Star ha raggiunto un discreto successo. Gli spettatori hanno avuto la curiosità di vedere i veri artisti dietro le maschere. Uno di questi è stato Luca Laurenti che ha utilizzato la maschera del celebre cantautore romano ... Leggi su chenews (Di mercoledì 5 gennaio 2022)è stato protagonista nel programma Star in the Star. Lacon il celebreha stupito tutti. Tra i tanti programmi Mediaset che hanno spiccato nel 2021, c’è sicuramente Star in the Star. Il programma condotto da Ilary Blasi ha visto tanti artisti esibirsi sotto una maschera. Questo programma ha rappresentato tanto per l’emittente di Cologno Monzese. Visto che per format e posizione nel palinsesto è sembrata una sfida lanciata a due totem di casa Rai. Ma, alla fine, Star in the Star ha raggiunto un discreto successo. Gli spettatori hanno avuto la curiosità di vedere i veri artisti dietro le maschere. Uno di questi è statoche ha utilizzato la maschera del celebre cantautore romano ...

