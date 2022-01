LIVE Sci alpino, Slalom Zagabria 2022 in DIRETTA: gara cancellata, nuovo programma e orari (Di mercoledì 5 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.27 IL nuovo programma DELLO Slalom MASCHILE DI Zagabria Giovedì 6 gennaio Ore 13.00 prima manche Ore 16.10 seconda manche 16.24 Chiaramente andrà svolta ex-novo la procedura di estrazione dei pettorali di partenza. AGGIORNAMENTO ORE 16.23: la decisione della Fis è arrivata molto prime delle 20.00. Lo Slalom cancellato oggi verrà recuperato domani, giovedì 6 gennaio. Prima manche alle 13.00, seconda alle 16.10. 15.52 La nostra DIRETTA LIVE dunque termina qui, ma rimanete su OA Sport: vi aggiorneremo non appena si avranno notizie sullo Slalom di domani, con relativi orari. Grazie per averci seguito, un saluto sportivo. 15.49 La Fisi ci fa sapere che di sicuro ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.27 ILDELLOMASCHILE DIGiovedì 6 gennaio Ore 13.00 prima manche Ore 16.10 seconda manche 16.24 Chiaramente andrà svolta ex-novo la procedura di estrazione dei pettorali di partenza. AGGIORNAMENTO ORE 16.23: la decisione della Fis è arrivata molto prime delle 20.00. Locancellato oggi verrà recuperato domani, giovedì 6 gennaio. Prima manche alle 13.00, seconda alle 16.10. 15.52 La nostradunque termina qui, ma rimanete su OA Sport: vi aggiorneremo non appena si avranno notizie sullodi domani, con relativi. Grazie per averci seguito, un saluto sportivo. 15.49 La Fisi ci fa sapere che di sicuro ...

