Il leghista Borghi solidarizza col No Vax Djokovic e insulta il Governo australiano: 'Rinc*glioniti' (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Claudio Borghi non si smentisce mai: il deputato leghista coglie la palla al balzo per solidarizzare con l'ultimo idolo dei no vax, il tennista Djokovic, al centro di una polemica mondiale per il ... Leggi su globalist (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Claudionon si smentisce mai: il deputatocoglie la palla al balzo perre con l'ultimo idolo dei no vax, il tennista, al centro di una polemica mondiale per il ...

Advertising

sbonaccini : Qualcuno spieghi all’Onorevole leghista Borghi che il presidente della conferenza delle regioni non sono più io, ma… - sbonaccini : L’Onorevole leghista Borghi oggi cita Bolsonaro come esempio di buon governo sul Covid. A posto così. - globalistIT : La cifra etica e politica di chi partecipa al governo di emergenza per affrontare la pandemia... - Claudio16041404 : @borghi_claudio Carissimo @borghi_claudio ma Garavaglia vuole andare con Brunetta? Io Leghista ho fatto curare una… - luragiuseppe : RT @FabioDraxo: @borghi_claudio Qua in pianura padana un assessore leghista è finita nel tritacarne mediatico in quanto ha criticato la sce… -