I Santi di Mercoledì 5 Gennaio 2022

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) San GIOVANNI NEPOMUCENO NEUMANN Vescovo Prachatitz (Repubblica Ceca), 28-3-1811 – Filadelfia (Usa), 5-1-1860Giovanni Nepomuceno Neumann nacque in Boemia nel 1811. Studiò per diventare sacerdote, ma non vi riuscì. Allora nel 1836 emigrò negli Stati Uniti. A Manhattan fu ben accolto dal vescovo John Dubois che aveva solo 36 preti per gli Stati di New York e New Jersey. Due settimane dopo il suo arrivo fu ordinato e inviato a Buffalo, dove ebbe la cura della zona rurale. Per raggiungere tutte le anime a lui affidate, dormiva poco e spesso si nutriva solo di pane e acqua. Aderì all’ordine redentor…www.ebeati.it/dettaglio/36360 Sant’ AMATA (AMMA TALIDA) DELLA TEBAIDE Vergine www.ebeati.it/dettaglio/91165 Santa GENOVEVA TORRES MORALES Fondatrice Almenara (Castellón), 31870 – Saragozza, 5...